Причиной взрыва газа в Киеве стал гайморит хозяйки квартиры

{1-} Причиной взрыва в 16-этажном доме на улице Милютенко в Киеве стал гайморит хозяйки квартиры, которая не заметила утечки газа, передает ТСН.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в квартире на 14-м этаже из-за утечки газа произошел взрыв. Пострадала хозяйка квартиры, 68-летняя пенсионерка: она получила ожоги рук и лица 1-2 степени.

По словам медиков, оказавших женщине необходимую помощь, угрозы для ее жизни нет.

Отметим, что взрыв произошел во время приготовления ужина, вероятно, из-за утечки газа, запаха которого хозяйка не почувствовала.

Муж пострадавшей предположил, что женщина не чувствовала запахов из-за гайморита.

При этом непосредственная причина взрыва пока неизвестна, однако установлено, что он был довольно мощным: выбиты двери в квартире, повреждены стекла в трех соседних квартирах, также выбиты двери одного из лифтов.

Женщина госпитализирована в ожоговое отделение, ее состояние стабильно-тяжелое.

фото: obozrevatel.com

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