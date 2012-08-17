Премьер-лига: "Арсенал" на последних минутах победил "Ильичевец"

{1-} Первый матч шестого тура Премьер-лиги завершился победой киевского "Арсенала" над мариупольским "Ильичевцем" - 2:1.
Отметим, что результат игры поднял киевлян на четвертую строку турнирной таблицы: у подопечных Леонида Кучука - 10 очков после шести матчей.
"Арсенал" - "Ильичевец" 2:1
Голы: Шацких, 11, Гоменюк, 87 – Окриашвили, 26
"Арсенал": Боровик, Леандро, Матуку, Симоненко, Полевой, Валяев (Шахов, 46), Старгородский, Ковпак (Кобахидзе, 66), Шацких, Адийя, Гоменюк
"Ильичевец": Худжамов, Бутко, Ищенко, Чижов, Путивцев, Виценец, Гречишкин, Кожанов, Кравченко (Федотов, 72), Таграмадзе (Ярошенко, 90+2), Окриашвили (Мандзюк, 70)
Предупреждения: Старгородский, Полевой, Шацких, Симоненко, Гоменюк – Виценец
Напомним, в шестом туре чемпионата Украины также сыграют:
18 августа:
16:00 «Говерла» – «Металлист»
17:30 «Кривбасс» – «Днепр»
18:30 «Ворскла» – «Динамо»
21:00 «Металлург» Д – «Таврия»
19 августа:
17:30 «Карпаты» - «Металлург» З
19:30 «Волынь» - «Заря»
21:00 «Черноморец» - «Шахтер»
Фото: football.ua
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