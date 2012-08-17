Curiosity начал искать воду на Марсе

Марсоход Curiosity (Любопытство) сегодня, 17 августа, начал искать воду на Красной планете.

Поиск ведется с помощью нейтронного детектора ДАН, изготовленного в России и установленного на борту марсохода, передает РИА «Новости».

17 августа прибор был запущен в тестовом режиме и показал успешную работу, отметил разработчик прибора – Институт космических исследований Российской академии наук.

«Получена телеметрическая и научная информация, которая свидетельствует о штатной работе аппаратуры. ДАН проработал в течение одного часа штатно без замечаний и был выключен по команде», - подчеркнули разработчики.

Детектор ДАН («Динамическое альбедо нейтронов») стал вкладом России в проект марсохода и одним из двух «иностранцев» среди 10 научных инструментов на его борту (второй – метеостанция REMS, созданная испанскими учеными).

Прибор является нейтронным «щупом» - генератор прибора облучает поверхность планеты нейтронами высоких энергий и по свойству потока вторичных нейтронов определяет содержание водорода, а значит воды, а также гидратированных минералов.

Зоны с большим количеством этих веществ представляют наибольший интерес для поиска следов жизни.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, марсоход Curiosity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты в районе кратера Гейла 6 августа и вскоре сделал первые цветные фотографии поверхности Марса.

Стоимость аппарата – 2 ,5 миллиарда долларов, вес – около тонны: это крупнейший роботизированный аппарат за всю историю исследования Марса.

фото: vesti.ru

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