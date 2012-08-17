Бронзовый призер Олимпиады-2012 подарил машину своему тренеру

{1-} Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, украинский боксер Тарас Шелестюк в знак благодарности подарил своему тренеру автомобиль Volvo-S за 50 тысяч долларов, передает sport.lb.ua.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на Играх-2012 украинские боксеры выиграли две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали.

После такого успеха Федерация бокса Украины решила отблагодарить всех боксеров-медалистов (а также чемпиона мира-2011 Евгения Хитрова, которого судьи лишили победы) автомобилями Volvo S стоимостью около 50 тысяч долларов.

После этого Тарас Шелестюк, который недавно стал владельцем Skoda Super B, отдал подарок федерации своему тренеру Владимиру Винникову.

«У тренера была Audi, но в прошлом году случилась неприятность: тренер попал в аварию. Не стало машины, в общем. Вот я и решил отдать ему Volvo – это ведь самая безопасная машина», - рассказал Шелестюк.

Отметим, что украинский боксер назвал несправедливым свое поражение в полуфинале Олимпиады в поединке с британцем Эвансом.

«Я затем пересматривал бой и насчитал где-то 5-6 ударов в свою пользу. И не забывайте: у нас же работает внутренний счетчик, и по ходу боя я понимал, что веду в счете. Я же вижу свои попадания, чистые попадания, заметьте. Судьи меня удивили уже по итогам первого раунда, когда дали счет 1:4. Я думаю, здесь даже не британца вели в финал, а расчищали путь перед казахским боксером», - отметил Шелестюк.

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