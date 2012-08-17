В Харькове на субботник выйдут модели в купальниках

{1-} На субботник в Харькове завтра, 18 августа, выйдут 30 девушек одного из модельных агентств города.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Модели выйдут на субботник в оранжевых жилетах, на каблуках и в купальниках – для уборки основной магистрали города – проспекта Гагарина.
Девушки будут прибираться на участке от улицы Одесской до Зерновой.
Отметим, что помогать в работе моделям будут мужчины-бодибилдеры.
Участие моделей в субботнике запланировано с 11:00 до 12:00.
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