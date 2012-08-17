Бизнес по-белорусски: подростки занимают очередь на границе, а потом продают

{1-}Белорусы, живущие неподалеку от автомобильного пограничного перехода "Новая Гута", продают места в очереди на границе с Украиной по 60 долларов, передает УНИАН.

Ночью подростки из приграничных белорусских сел занимают очередь, а утром продают свое место автомобилистам с российскими номерами.

В транзитной зоне, где невозможно купить ни воды, ни продуктов, белорусы торгуют кофе, чаем, картофелем, пирожками и т.д..

При этом милиционеры регулярно ведут разъяснительные беседы с местными жителями, предупреждают о незаконности такого бизнеса и пугают родителей ответственностью за то, что их дети бродят ночью по шоссе.

В Гомельской области автомобильный пограничный переход "Новая Гута" имеет высокую нагрузку - через него и россиянам, и белорусам удобнее попасть в Украину.

В минувшие выходные очередь на въезд в Украину из Беларуси достигала 300 автомобилей.

Фото gktb.org

Новости по теме:

На украинско-российской границе возникли километровые пробки

На украинско-белорусской границе продолжает расти пробка

Украинская граница. Ключ уже у России