По факту гибели рабочих в Алчевске возбудили уголовное дело

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Прокуратура города Алчевска Луганской области 17 августа возбудила уголовное дело по факту отравления на Алчевском металлургический комбинате 5 человек доменным газом, в результате чего двое погибли, а трое были госпитализированы в тяжелом.

По информации пресс-секретаря Луганской областной прокуратуры Александра Зайцева, дело возбуждено по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, приведшие к тяжким последствиям).

Ведется следствие.

Как ранее писал Главред, 2 человека погибли и 3 были госпитализированы 17 августа в результате отравлением доменным газом из-за утечки газа в доменном цеху при ремонте задвижки слива конденсата №10 на трубе диаметром 80 мм.

Напомним, Алчевский металлургический комбинат специализируется на производстве толстолистового, тонколистового и сортового проката, а также заготовок для переката (слябов).

фото: photogoroda.com



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