Жители Чернобыля просятся домой, ученые предлагают подождать 1000 лет

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К правительству Украины обратились 35 человек, желающих вернуться к жизни в родных домах в 30-километровой зоне отчуждения после аварии на ЧАЭС. У специалистов нет единодушного мнения о возможности восстановления жизни в Чернобыле и Припяти: одни считают, что ехать можно хоть сейчас, другие утверждают, что Зона останется мертвой еще тысячу лет.

В то же время, люди, стремящиеся вернуться к родным жилищам после 26 лет эвакуации, утверждают, что угроза облучения и смерти их не пугает, тем более, что немало замеров радиации во время поездок выявляли: фон не больше, как нынче в Киеве, сообщает ТСН.

Часть украинских ученых считает, что зона отчуждения за 26 лет действительно стала чище, особенно ее южная часть. По общим нормам облучение человека не должно превышать 1 милизиберт на год. Персонал, работающий в зоне, в настоящее время получает 1,2 милизиберта.

"С точки зрения радиологичного показателя препятствий нет. Чернобыль, да. Фактически, в нем можно жить", - считает член Национальной комиссии по радиационной защите населения Олег Бондаренко.

С этим категорически не соглашается и.о. председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро. Он говорит, что из-за загрязнения изотопами плутония в эпицентре зоны отчуждения опасно жить ближайшие тысячу лет. "В этой зоне население не сможет жить никогда. Сам Чернобыль - никогда. Там уровень загрязнения выше 0.1 кьюри на квадратный километр", - уверяет он.

По действующим украинским законам, переселение в 30-километровую зону категорически запрещено. Но сейчас там живет около 300 человек и есть лишь джентльменское соглашение, по которому их не трогает власть. В госагентстве по управлению зоной отчуждения выступают против увеличения количества самоселов. Все, кто пересечет границу, будут выселены, предупреждают чиновники.

Как ранее писал Главред, премьер-министр Украины Николай Азаров считает возможным начать процесс восстановления и реабилитации территорий Чернобыльской зоны, которые пострадали от радиации.

"Есть все основания вдохнуть жизнь в опустевшие и безжизненные территории, города, населенные пункты. А это все – рабочие места, дополнительные доходы нашего бюджета и страны", – сказал премьер.

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