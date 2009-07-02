Уничтожить прокурора

Для дискредитации Галины Климович, ведущей дело об отравлении кандидата в Президенты Виктора Ющенко, сегодня активно используются самые изощренные методы – публичные оскорбления политиками с «неприконосенностью», вброс в медиа компромата, слив фальсифицированных внутренних рапортов, внутриведомственная травля и прочие стандартные страшилки. Почему Климович стала бельмом на глазу у многих? Главный упрек «нападающих» – «Галина Ивановна не хочет и не умеет договариваться!» Посредники, коих возле прокурорских всегда много, даже боятся заходить в ее кабинет. С Климович откровенно боятся разговаривать о скользких темах. И это еще не самое страшное. В той системе, где за деньги «можно решить все, что угодно», Климович действительно выглядит белой вороной, потому что берется за дела, которые другие мысленно уже похоронили. Одно из таких дел – то самое отравление кандидата в президенты Виктора Ющенко. Дело действительно старое, запущенное и многим сильно надоевшее. Но разве это означает, что его нужно «закрыть за недоказанностью или за неустановленностью?» Кое-кем были потрачены огромные ресурсы, чтобы с одной стороны превратить «отравленческое дело» в полноценный «медийный театр абсурда». А с другой - чтобы окончательно развалить любые продуманные следственные действия и дискредитировать особо ретивых следователей. И вроде бы все прошло удачно – потенциальные «отравители» вздохнули на полную грудь. Пока эту историю не забрала под свой контроль Климович. Что происходит дальше? В ход идет наиболее безнаказанный способ ударить кого-нибудь побольнее – вложить откровенное вранье в уста какого-нибудь публичного персонажа. Политика. Депутата Верховной Рады. Главы некой парламентской комиссии. Далее - стандартные дискредитационные процедуры. Создается специальная комиссия ВР по расследования чего-то, связанного с отравлением и с действиями (что намного важнее) следователей. Комиссия эта как бы легализует возможность комментировать «тему отравления». Более того, комиссия собственноручно наделяет себя правом вмешиваться в ход расследования и истребовать любые документы. Абсурдность этого слишком очевидна, но никого не волнует. План работает. Очевидно, что в кампанию вложены большие деньги, а за ней стоят большие интересы. Комиссию, понятное дело, возглавляет Владимир Сивкович, человек который… проходит по делу в качестве важного свидетеля. Почему? А потому что в ключевые – условно-отравленческие дни – он весьма активно общался с одним из «условных подозреваемых» Владимиром Сацюком. С тем самым, на даче которого в сентябре 2004 года происходили весьма странные события. Понятно, что Сивковича в те дни, скорее, нанимали для организации медийной компании отвлечения и какие-то серьезные детали самого отравления он не знает. Но рассказать о том, зачем Сацюку понадобилось размещать в газетах различные неправдоподобные версии – в том числе излюбленную версию самого Сивковича о том, что отравления вообще не было – Владимир Леонидович вполне смог бы. И сделал бы. Если бы не его депутатская неприкосновенность. Поэтому в сторону прокурора летят абсурдные заявления. Публикуются «экспертные» заключения Сивковича. Покупаются площади в медиа, где размещаются заведомо лживые тексты о следователях. Вполне вероятно, что Сивкович и команда, работающая с ним, прекрасно понимает, что бить нужно не фактом, а исключительно личным оскорблением или личной дискредитацией. Скажем, берется некое постороннее уголовное «дело», которое расследовала Климович, переставляются даты и уже оказывается, что следователь проводила какие-то незаконные действия. В реальности же в эти самые дни следователь Климович вообще не имела никого отношения к делу. Но кого это волнует? Главное – грязная картинка. Главное – заявить о том, что кто-то нарушает закон. Главное – создать иллюзию. Есть подозрения, что в данном случае Сивкович оказывает кое-кому очень серьезную услугу. Что такое «услуга» в большой политике? И вряд ли за нынешним медийным наездом на следователя Климович стоит только Владимир Сацюк. Слишком уж мелок экс-замглавы СБУ, чтобы решать такие задачи. А задача действительно масштабная и денежная. Применяется простая и незамысловатая «технология дискредитации». Кампания против Климович строится всего на трех «П». Первое «П»»: побольше прямой лжи. Второе «П»: подтасовка и постыдная фальсификация реальных фактов. Третье «П»: примитивные публикации и их массовый характер. Впрочем, сам по себе Сивкович малоинтересен. Он либо агрессивно отрабатывает чужой заказ, либо лично участвует в чужой операции прикрытия. Правда, при этом сам Владимир Леонидович испытает резкое личное неприятие следователя Климович. На уровне неуправляемых личных ощущений. И даже больше – Сивкович откровенно боится Климович. Он не хочет давать ей показания. Не хочется встречаться в рамках уголовного расследования «отравления Ющенко». Не хочет терять компроматную инициативу. И все-таки, куда важнее точно установить, кто реально мог воспользоваться услугами Сивковича для сведения счетов с Климович? Парадоксально, но нет боле опасных врагов, чем те, которые находятся рядом. Зайдем для начала в саму Генеральную прокуратуру и осмотримся там. Например, отметим для себя такую деталь: в какой кабинет чаще всего заходит сегодня тот же Сивкович? По дружески, скажем так. Попить чаю. Поболтать о том, о сем. Так вот, Сивкович уж больно часто бродит по кабинету Сергея Винокурова, одного из замов Генпрокурора. А кто такой Винокуров? Правильно. Тот самый большой друг академика П., некогда главного врача 8-й больницы, которого в 2005 году Климович «по полной раскатала» за убийство, совершенное в далеком уже 1993 году. Винокуров много сделал для П., но от Климович все-таки не спас. Есть мотив? Есть. Есть инструмент? Есть – Сивкович. Есть возможность? Есть – доступ к архивным данным прокуратуры и возможная последующая фальсификация документов. И это всего лишь один незначительный штрих. А таковых в отношениях Винокуров – Климович слишком много, чтобы не поквитаться. Пойдем дальше. Ренат Кузьмин, нынче всесильный заместитель генерального прокурора. Именно он захотел тотально (единолично) контролировать главное следственное управление. Т.е. самый действенный и самый пугающий (бизнесменов-воров, прежде всего) репрессивный инструмент. Кузьмин в свое время затеял реорганизацию Главного управления, целью которой было увести с должности автономного Эдуарда Шевченко и поставить на его место некоего Ленского. В управлении сразу началась большая чехарда. Многих уволили. Прочих припугнули. А тут опять Климович – со своими рапортами, публичными выступлениями и мощным отраслевым противодействием. Кузьмину поломали такой многообещающий план! И разве у него нет мотива использовать добровольца Сивковича? Или, по меньшей мере, подбросить ему каких-то материалов? По коридору есть еще один кабинет – Валерия Кудрявцева. И у него могут быть свои мотивы «зачистить» Климович. Вопрос: что же делать всем этим славным мужчинам – Винокурову, Кудрявцеву, Кузьмину - с человеком, который с завидной регулярностью ломает их идеальные конструкции? Наконец, четвертая составляющая нынешней атаки на Климович. Тот же Сацюк, который уже потратил много денег. И готов потратить еще. Только ради того, чтобы «отравленческое дело» было… переедено Владимиру Жербицкому, начальнику второго отдела управления по расследованию особо опасных преступлений. И просто близкому другу. Жербицкий наверняка все правильно докажет. Именно так, как надо Сацюку. Или все-таки Сивковичу? Одно можно сказать точно: компроматная кампания только начинается…