Новый гендиректор Лавры хочет повысить цену на билеты

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Новоназначенная исполняющая обязанности гендиректора Киево-Печерского заповедника Наталья Клименко считает цену 3 грн за вход в Лавру неоправданно заниженной. По ее мнению, вход должен стоить до 25 грн.

По ее словам, адекватная цена на посещение Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника должна быть в пределах 25 гривен, сообщает ZN.UA.

«Экономически обоснованная стоимость билета в Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник могла бы быть в пределах 25 гривен. Собственно, такой она и была до повышения. Для сравнения: в Национальном музее Тараса Шевченко стоимость одного билета — 12 гривен», — отметила Клименко.

Ожидается, что в 2012 году Лавру посетят 700 тыс. человек. При этом Евро-2012 практически повлиял на посещаемость.

«Мне кажется, это не зависит от каких-либо крупных акций всеукраинского масштаба. Есть „целевая“ аудитория. То есть люди, которые знают, зачем приходят, что хотят увидеть. Не секрет, что многие иностранцы в первую очередь интересуются Дальними и Ближними пещерами. А так как Киево-Печерская Лавра — общемировое достояние, то и интерес к ней не иссякнет никогда», — сказала Клименко.

Как ранее писал Главред, с 8 августа 2012 года цена на входной билет на территорию Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника снижена с 50 грн до 3 грн. Соответствующее поручение дал премьер-министр Николай Азаров.

Кроме того, Азаров поручил министру культуры Михаилу Кулиняку в десятидневный срок предоставить план действий относительно нормализации ситуации в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, особенно подчеркнув персональную ответственность министра за состояние дел на этом объекте культурного наследия страны.

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