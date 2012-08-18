Русский священник назвал выходку FEMENисток "беспримесным свинством"

18 августа 2012, 12:30

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По мнению профессора Московской духовной академии протодиакона Андрея Кураева, осужденным участницам Pussy Riot достаточно в знак отношения к христианской вере обозначить свою позицию в отношении акции движения FEMEN, активистка которого накануне спилила поклонный крест в Киеве, и они смогут добиться пересмотра своего приговора.

"Пришел "момент истины". В Киеве защитница Pussy Riot устроила акцию в их поддержку. Акция состояла в обрушении поклонного креста, установленного в память жертв сталинских репрессий", – пишет протодиакон, отмечая, что это случилось накануне 18 августа – дня, когда православные поминают жертв террора и сталинских репрессий. Выходку он называет "беспримесным свинством", – написал Кураев в своем "Живом журнале".

Чтобы выиграть апелляцию, Pussy Riot, по данным Кураева, "достаточно киевское свинство назвать свинством. Тогда они смогут доказать, что у них нет ненависти к социальной группе "православные христиане".

"Весь приговор строится на весьма шатком основании - на утверждении, что участники панк-группы испытывают ненависть ко всем православным христианам и к православию как таковому. Утверждать наличие мотива в действии человека при условии, что сам этот человек именно этот мотив в себе отрицает, значит претендовать на роль Бога. Ибо только Бог - Сердцеведец... Но Хамовнический суд решил, что ему виднее и что он тоже может взирать не на лица, а на сердца", – подчеркнул священник.

Как ранее писал Главред, крест в память жертв политических репрессий в центре Киева, спиленный активистками движения FEMEN, предложили восстановить партия ВО «Свобода» и основатель гражданского движения «Сохрани старый Киев» Игорь Луценкo.

«Всеукраинское объединение Свобода восстановит памятный крест жертвам политических репрессий НКВД 1930-1950-х годов, который 17 августа спилили украинофобки из FEMEN», - говорится в сообщении «Свободы».

Кроме того, партия призвала украинцев собраться в День памяти жертв сталинизма и нацизма 23 августа на толоку и восстановить крест.

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