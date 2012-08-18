Поместье Джона Леннона продают за 23,5 миллиона

{1-}

Поместье Kenwood в британском городе Вейбридж графства Суррей, в 40 километрах от Лондона, в котором в 1960-х жил Джон Леннон, купивший этот дом вместе со своей первой женой Синтией, продается за 23,5 млн долларов.

Особняк в тюдоровском стиле, построенный в 1913 году и за свою жизнь многократно перестроенный, многократно переходил из одних рук в другие, цена же его с каждой продажей увеличивалась в геометрической прогрессии, сообщает The Daily Mail.

Джон Леннон, приобретя в июле 1964 года за 20 тысяч фунтов поместье, где ранее жили Том Джонс и Клифф Ричард, продал его через четыре года, когда расстался с Синтией, уже за 40 тысяч фунтов.

В 1965 году тут в мансарде несколько месяцев жил отец Джона Леннона, который явился в поместье вместе со своей подружкой.

В 1967 году Леннон написал песню I Am the Walrus, на первые строчки которой его якобы вдохновила полицейская сирена, установленная в этом доме.

В этом же доме Леннон писал песни одного из лучших битловских альбомов "Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера".

В мае 1968 года, в отсутствие Синтии, Джон Леннон и его будущая вторая жена Йоко Оно записали в этом доме музыкальный материал, позже вошедший в их первый совместный диск Two Virgins.

В 1968 году, по соглашению о разводе между Джоном и Синтией, этот дом был продан.

В последний раз дом выставлялся на продажу в 2006 году за 11,1 млн долларов и в январе 2007 года был куплен за 10 млн 850 тысяч долларов.

Вероятно, по традиции увеличив цену вдвое, его нынешний владелец выставил дом на продажу за 23,5 млн долларов. Теперь в поместье шесть спален и шесть ванных комнат. Кроме спален в нем огромная кухня с гранитными столешницами, столовая, просторная гостиная с большим камином и стенами, отделанными дубовыми панелями.

На первом этаже дома нет ни одной комнаты с четырьмя стенами и запирающейся дверью - это просто галерея переходящих друг в друга стилистически разных пространств. В каждой из комнат - огромные окна-двери, выходящие в сад – с террасами, бассейном, теплицей и детской площадкой. К дому прилегают терраса и сад площадью 60 соток. На территории имения есть отдельный тренажерный зал и флигель для персонала.

В 2010 году строители, работавшие в резиденции Kenwood, откопали тайник с ЛСД. Поклонники Beatles сразу же заявили, что ЛСД принадлежал Джону Леннону и был спрятан им на территории своего поместья в 1967 году, когда решил завязать с кислотой. Перед отъездом группы в Индию для изучения трансцендентальной медитации Леннон якобы "похоронил" все запасы ЛСД в стеклянных бутылках, уложил их в кожаный саквояж и закопал в основании дома. А вернувшись из Индии, он уже не смог найти, куда его спрятал. Впрочем, никаких официальных подтверждений эта версия пока не получила.

Новости по теме:

Ливерпуль празднует год 50-летия The Beatles

Канадский дантист купил зуб Джона Леннона за $30 тысяч

Пол Маккартни и Ринго Старр откроют Олимпиаду-2012

В Британии был экстренно госпитализирован муж королевы