В Индонезии произошло мощное землетрясение

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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 18 августа на индонезийском острове Сулавеси.

Толчки были зафиксированы в 17:41 по местному времени (12.41 по Киеву) в 44 километрах от населенного пункта Палу (Palu), сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров, информирует РИА Новости.

Угрозы цунами объявлено не было. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Как уже писал Главред, Индонезия является одним из самых сейсмически активных регионов в мире. В 2004 году у северо-западного побережья Суматры произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах.

В 2009 году жертвами серии мощных землетрясений в провинции Западная Суматра Индонезии стали свыше тысячи человек, а последний из разрушительных подземных толчков близ этого шестого по величине острова планеты произошел в октябре 2010 года.

карта: © Меркатор

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