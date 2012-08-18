В Украину возвращается лето

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Как сообщает УкрГидрометцентр, 19 августа по всей Украине без осадков, только днем в восточных областях, Крыму и Приазовье местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11…+16°, в южной части местами +18…+22°, днем +23…+28°.

В Киеве и Киевской области 19 августа осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11…+16°, днем +23…+28°. В Киеве температура ночью +14…+16°, днем +24…+26°.

Температура воды 18 августа составляла в Черном и Азовском морях +21…+26°, в районе Бердянска +27°, в Днепре возле Киева +21°.+16

Температура воды 18 августа в Черном и Азовском морях составляла +21…

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