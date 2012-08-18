В Крыму взорвавшийся газовый баллон разнес Volkswagen

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Утром 18 августа в Симферополе произошел взрыв газового баллона в автомобиле на автозаправке газом метан.

Во время заправки метаном произошел разрыв одного из баллонов легкового автомобиля Volkswagen, сообщает CIT.UA

По счастливой случайности пострадавших от взрыва нет. Водитель стоял вне зоны заправки, а работник автозаправки возле колонки и его чудом не задели осколки разорванного баллона и автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, выясняя обстоятельства происшествия. Очевидно, что взрыв баллона произошел из-за того, что его стенки не выдержали давления газа.

По горячим следам удалось выяснить, что взорвавшийся баллон – металлопластиковый.

Объем – 34л. Обязан периодически поверяться избыточным давлением, о чем выдается соответствующий сертификат. Обычно в автомобилях, работающих на метане, применяют более надежные металлические баллоны. Однако они также обязаны проходить аттестацию давлением. Максимальное рабочее давление, которое должны закачивать на АГНКС (автоматических газонаполнительных компрессорных станциях) – 200 Bar (атмосфер).

По словам наполнителя баллонов станции, он успел перекрыть вентиль подачи газа в баллоны при отметке давления 200 атмосфер. Что же касается сертификатов на баллоны, то, по словам сотрудников МЧС, многие фирмы выписывают их фиктивно, не поверяя баллоны давлением.

фото: cit.ua/

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