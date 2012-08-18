У двух безработных милиция нашла взрывчатку и оружие

{1-} В Днепропетровске милиция задержала 28-летнего безработного мужчину, который был ранее судим. В его квартире была обнаружена партия взрывчатки и оружия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

У безработного были обнаружены 500 граммов взрывчатки, самодельное взрывное устройство, две единицы самодельного оружия и 14 патронов к разному оружию.

Кроме того, в Запорожье был задержан 36-летний мужчина, также безработный, в доме которого изъяли 700 граммов взрывчатки.

фото: umvs.dp.ua

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