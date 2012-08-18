Из ТОП-10 сексуальных участниц Олимпиады медалистками стали четыре

Только четыре спортсменки из десятки самых сексуальных участниц Олимпиады стали медалистками в Лондоне.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, накануне старта Игр-2012 британская газета The Sun опубликовала рейтинг самых «горячих» участниц соревнований.

Велосипедистка Виктория Пендлтон оправдала надежды Великобритании и добилась самого большого успеха – она принесла команде две медали: золотую и серебряную.

Надежды оправдала и Джессика Эннис, выступающая в семиборье. Британская атлетка сумела завоевать золотую медаль в своем виде спорта.

Мисти Мэй-Тревор взяла золото вместе с Уолш Дженнингс: они победили в финале соревнования по пляжному волейболу другую пару американских спортсменок.

Прославленная российская спортсменка Елена Исынбаева стала бронзовым призером на лондонской Олимпиаде.

Парагвайская метательница копья Лерин Франко, бывшая королева красоты этой страны, заняла лишь 34-е место.

Волейболистка Франческа Пиччинини выбыла из спора за медали вместе со всей сборной Италии в четвертьфинальном матче, проиграв волейболисткам из Южной Кореи.

Австралийская пловчиха Стефани Райс была близка к медалям, но все-таки заняла только четвертое место в заплыве на дистанцию 200 метров, а на дистанции 400 метров пришла к финишу шестой.

Сербская теннисистка Ана Иванович выступила на Олимпиаде откровенно неудачно, а датская теннисистка Каролин Возняцки сумела дойти лишь до четвертьфинала.

Прыгунья с шестом Мелани Адамс из Австралии, внесенная в список The Sun, и вовсе не попала в состав австралийской олимпийской сборной.

Фото: alabanza.ru, ladynews.am

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