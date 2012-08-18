В Чехии задержан фанат Брейвика, готовивший крупный теракт

{1-} В Чехии спецназовцы задержали в городе Острава 29-летнего местного жителя, который готовил крупный теракт, действуя под псевдонимом «Андерс Брейвик».

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам начальника городской полиции, в квартире задержанного обнаружена взрывчатка, детали для изготовления взрывных устройств, а также полицейская форма, хотя задержанный никогда не служил в МВД.

Стражи порядка также нашли мощную бомбу, почти готовую к использованию.

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В последние месяцы все свои письма по электронной почте задержанный подписывал именем норвежского террориста Андерса Брейвика.

Этот факт, а также то, что в его квартире была найдена полицейская форма и почти готовое взрывное устройство, позволил полиции выдвинуть подозрения о том, что готовился крупный теракт.

В настоящий момент ведутся допросы задержанного. Начальник полиции отказался сообщить его имя, а также массу взрывного устройства, обнаруженного в квартире.

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Ранее задержанный уже несколько раз привлекался к ответственности за хранение и изготовление взрывных устройств, а также за их испытания в лесных районах.

В 2010 году он был приговорен судом к 6 месяцам заключения за то, что взорвал в песчаном карьере самодельное взрывное устройство мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу в центре норвежской столицы Осло, после чего отправился в летний молодежный лагерь, где стал убивать всех подряд из автомата.

Общее число жертв его преступлений достигло 77 человек.

Позже, мотивируя свои действия, Брейвик заявил, что хотел «растрясти» норвежское общество, парализованное угрозой надвигающейся исламизации.

Приговор «норвежскому стрелку» будет объявлен 24 августа. Сторона обвинения уже попросила суд отправить террориста на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

фото: umvs.dp.ua

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