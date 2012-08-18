В Англии стартует футбольная Премьер-лига

{1-} В Англии сегодня, 18 августа, стартует очередной сезон футбольной Премьер-лиги.
Главный вопрос сезона – сумеет ли «Манчестер Сити» отстоять чемпионский титул в противостоянии с конкурентами, передает ВВС.
Напомним, в предыдущем сезоне команда «МанСити» завоевал титул благодаря голу на последних секундах заключительного тура.
Среди главных претендентов на трофей – традиционная «большая четверка»: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль», а также стабильно выступающий на протяжении последних сезонов «Тоттенхэм» и сенсация предыдущего сезона «Ньюкасл».
Не менее интересно будет наблюдать за тем, как проявят себя в элите новички нынешнего сезона – лучшие команды Чемпионшипа «Саутгемптон», «Уэст Хэм» и «Реддинг».
Отметим, что пока остается неизвестным, где проведет предстоящий сезон капитан сборной России Андрей Аршавин, который после полугода аренды в питерском «Зените» вернулся в лондонский «Арсенал».
Его контракт с «канонирами» действует до лета 2013 года, но до закрытия летнего трансферного окна Аршавин может вновь сменить клуб.
Фото: sliderfourth.ru
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