В метро Южной Кореи на пассажиров напал маньяк с ножом

{1-} В городе Ыйджонбу, расположенном недалеко от Сеула – столицы Южной Кореи –пассажиров метро атаковал мужчина с ножом.
Были ранены восемь человек, передает РИА «Новости».
Источники в местной полиции сообщили, что нападение продлилось около десяти минут: маньяк атаковал пассажиров сначала в вагоне поезда, а потом на станции метро.
Полиции удалось задержать нападавшего, когда он пытался скрыться с места преступления. Его имя пока не называется.
О мотивах преступника пока не сообщается, полиция начала расследование.
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