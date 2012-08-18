В метро Южной Кореи на пассажиров напал маньяк с ножом

{1-} В городе Ыйджонбу, расположенном недалеко от Сеула – столицы Южной Кореи –пассажиров метро атаковал мужчина с ножом.

Были ранены восемь человек, передает РИА «Новости».

Источники в местной полиции сообщили, что нападение продлилось около десяти минут: маньяк атаковал пассажиров сначала в вагоне поезда, а потом на станции метро.

Полиции удалось задержать нападавшего, когда он пытался скрыться с места преступления. Его имя пока не называется.

О мотивах преступника пока не сообщается, полиция начала расследование.

Фото: Yonhap

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