Молдавским гаишникам запретили жвачку на дорогах

{1-} Глава дорожной полиции Молдовы Сергей Диакону запретил сотрудникам дорожной полиции разговаривать по мобильному телефону, жевать резинку, есть, курить и выпивать во время общения с участниками движения.

Об этом сообщает newspmr.com.

Кроме того, инспекторам запрещено вести с водителями беседы, которые непосредственно не связаны с нарушениями.

Также молдавским дорожным полицейским запретили требовать у водителей денег и иных материальных благ.

Запреты для полицейских существуют и в других странах.

Так, в Египте полицейским запрещено отращивать бороду и длинные волосы. В Великобритании полицейским графства Уорикшир запретили говорить «Добрый вечер», поскольку люди различных национальностей понимают эту фразу по-разному.

В Шотландии полицейским нельзя договаривать слова за заиками и опираться на инвалидные кресла. Также не рекомендовано пользоваться наручниками в отношении глухонемых.

Во Вьетнаме сотрудники Народной полиции не должны носить солнцезащитные очки, курить, держать руки в карманах, а также читать книги и разговаривать по телефону.

Фото: text.md

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