Премьер-лига: «Металлист» в гостях крупно огорчил «Говерлу»

{1-} В шестом туре Премьер-лиги ужгородская «Говерла» осталась без очков, а харьковский «Металлист» смог реабилитироваться за последние неудачи.
«Говерла» - «Металлист» 0:3
Голы: Кристальдо, 16, 81 (с пенальти), Виллиан Гомес, 30
«Говерла»: Бабенко, Малишич, Гибалюк, Елисеев, Одонкор, Райчевич, Печенкин (Балафас, 41), Трухин, Меликян, Мищенко (Тришович, 71), Микуляк (Лопес, 58)
«Металлист»: Горяинов, Шарпар, Папа Гуйе, Торсильери, Пшеничных (Ребенок, 53), Шелаев, Шавьер, Бланко (Фининьо, 71), Соса, Виллиан (Торрес, 80), Кристальдо
Предупреждены: Гибалюк, Малишич, Меликян – Бланко
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, вчера, 17 августа, состоялся первый матч тура в Премьер-лиге: киевский «Арсенал» на последних минутах смог вырвать победу над «Ильичевцем».
Отметим, что в шестом туре чемпионата Украины также сыграют:
18 августа:
17:30 «Кривбасс» – «Днепр»
18:30 «Ворскла» – «Динамо»
21:00 «Металлург» Д – «Таврия»
19 августа:
17:30 «Карпаты» - «Металлург» З
19:30 «Волынь» - «Заря»
21:00 «Черноморец» - «Шахтер»
Фото: football.ua
Новости по теме:
Премьер-лига: "Арсенал" на последних минутах победил "Ильичевец"
В «Боруссии» рассказали, как готовятся к игре с «Динамо»
Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" обыграли "Волынь" и "Ворслу" - 4:1
В Лиге Европы «Металлист» сыграет с «Динамо», а «Днепр» – со «Слованом»