Премьер-лига: «Металлист» в гостях крупно огорчил «Говерлу»

{1-} В шестом туре Премьер-лиги ужгородская «Говерла» осталась без очков, а харьковский «Металлист» смог реабилитироваться за последние неудачи.

«Говерла» - «Металлист» 0:3

Голы: Кристальдо, 16, 81 (с пенальти), Виллиан Гомес, 30

«Говерла»: Бабенко, Малишич, Гибалюк, Елисеев, Одонкор, Райчевич, Печенкин (Балафас, 41), Трухин, Меликян, Мищенко (Тришович, 71), Микуляк (Лопес, 58)

«Металлист»: Горяинов, Шарпар, Папа Гуйе, Торсильери, Пшеничных (Ребенок, 53), Шелаев, Шавьер, Бланко (Фининьо, 71), Соса, Виллиан (Торрес, 80), Кристальдо

Предупреждены: Гибалюк, Малишич, Меликян – Бланко

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, вчера, 17 августа, состоялся первый матч тура в Премьер-лиге: киевский «Арсенал» на последних минутах смог вырвать победу над «Ильичевцем».

Отметим, что в шестом туре чемпионата Украины также сыграют:

18 августа:

17:30 «Кривбасс» – «Днепр»

18:30 «Ворскла» – «Динамо»

21:00 «Металлург» Д – «Таврия»

19 августа:

17:30 «Карпаты» - «Металлург» З

19:30 «Волынь» - «Заря»

21:00 «Черноморец» - «Шахтер»

Фото: football.ua

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