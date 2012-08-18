Китаянка завоевала титул Мисс Мира-2012

{1-} В финале конкурса Мисс Мира-2012 победила 23-летняя китаянка Ю Венься.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Второе место заняла представительница Великобритании, валлийка Элизабет Моулдс, третье – представительница Австралии Мишель Кахавати.
Конкурс проходил в городе Ордос, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия. В нем принимали участие девушки из 116 стран.
Как известно, Украину на конкурсе представляла Карина Жиронкина, которой не удалось пробиться в финал.
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