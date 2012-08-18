Украинские дипломаты в Швеции - в ТОП-списке нарушителей закона

{1-} Украинские дипломаты оказались одними из наиболее злостных неплательщиков штрафов за неправильную парковку в Стокгольме.

Посольство Украины занимает третье место среди дипломатических миссий по количеству неуплаченных штрафов – 26, передает sverigesradio.se.

Лидирует в этом антирейтинге посольство России (108 неуплаченных штрафов), на втором месте – Китай (56).

В целом, работники посольств за шесть месяцев 2012 года не заплатили 600 штрафов на общую сумму в 439 тысяч крон.

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«Эти неуплаты не ведут к каким-либо последствиям, поскольку дипломаты пользуются иммунитетом. Однако политики в Швеции хотят добиваться изменения законодательства, чтобы сотрудники парковочных служб имели право, например, вывозить автомобили с дипломатическими номерами на штрафные стоянки или иным образом оказывать давление на нарушителей», - отмечает местная газету Svenska Dagbladet.

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В МИД Швеции отметили, что работники шведских дипломатических миссий за рубежом, по действующим правилам, обязаны соблюдать законы стран, где они находятся, при этом их обязывают платить за полученные автодорожные штрафы из собственного кармана.

Фото: admkg.ru

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