В Харькове на субботник вышли модели в шортах

В Харькове сегодня, 18 августа прошел массовый субботник с участием местных чиновников и девушек из агентства моделей.

Об этом сообщает dozor.com.ua.

Вооружившись разноцветными веничками, девушки на в мини-шортах, на шпильках и ярко-оранжевых жилетках подмели улицы города.

В субботнике, который был приурочен ко Дню освобождения Харькова, приняли участие десятки тысяч жителей города.

Фото: dozor.com.ua

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