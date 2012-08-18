В Харькове на субботник вышли модели в шортах

В Харькове сегодня, 18 августа прошел массовый субботник с участием местных чиновников и девушек из агентства моделей.
Об этом сообщает dozor.com.ua.
Вооружившись разноцветными веничками, девушки на в мини-шортах, на шпильках и ярко-оранжевых жилетках подмели улицы города.
В субботнике, который был приурочен ко Дню освобождения Харькова, приняли участие десятки тысяч жителей города.
Фото: dozor.com.ua
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