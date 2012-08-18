«Кривбасс» - «Днепр»: красивый футбол без голов

{1-} Болельщики «Кривбасса» и «Днепра» в Кривом Роге не увидели забитых голов, но стали свидетелями интересного и бескомпромиссного футбола.
«Кривбасс» - «Днепр» 0:0
«Кривбасс»: Штанько, Лобджанидзе, Шершун, Петров, Федорив (Балич, 70), Лисицкий, Дедечко, Бартулович, Валеев, Канкава (Матич, 90+1), Самодин (Еслинек, 46)
«Днепр»: Лаштувка, Мандзюк, Одибе, Мазух, Денисов (Стринич, 46), Ротань, Жулиано, Матеус, Олейник (Алиев, 46), Коноплянка, Калинич (Зозуля, 64)
Предупреждения: Шершун, Лобджанидзе, Лисицкий - Денисов, Мазух, Жулиано
Удален: Мазух, 87
Напомним, как сообщал «Главред», ранее состоялись два матча шестого тура Премьер-лиги: киевский «Арсенал» вырвал победу над «Ильичевцем», а «Говерла» на домашнем стадионе крупно уступила «Металлисту».
В других матчах чемпионата Украины встретятся:
18 августа:
18:30 «Ворскла» – «Динамо»
21:00 «Металлург» Д – «Таврия»
19 августа:
17:30 «Карпаты» - «Металлург» З
19:30 «Волынь» - «Заря»
21:00 «Черноморец» - «Шахтер»
Фото: football.ua
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