В Хорватии гидросамолет приводнился на головы отдыхающих

{1-} В Хорватии гидросамолет провел вынужденную посадку в море у острова Раб.
Об этом, ссылаясь на слова очевидцев, передает euromag.ru
«Я видел, как самолет падал и приводнился на море. К счастью, никого рядом не оказалось. Плавающие вокруг люди не могли поверить, что самолет приземлился среди них», – рассказал свидетель инцидента.
В местной полиции подтвердили, что самолет провел вынужденную посадку в море. При этом правоохранители не смогли ответить, была ли она вызвана отказом двигателя.
Отметим, что в момент посадки на борту были двое пилотов с хорватскими лицензиями.
В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: scantrotter.com
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