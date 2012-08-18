«Ворскла» сенсационно обыграла «Динамо»: видео гола

{1-} В шестом туре Премьер-лиги полтавская «Ворскла» сумела взять три очка в поединке с «Динамо» и прервать победную серию киевлян.

«Ворскла» - «Динамо» 1:0

Гол: Громов, 25

«Ворскла»: Долганский, Даллку, Красноперов, Сапай, Селин, Чеснаков, Маркоски (Лиетава, 77), Кривошеенко (Чичиков, 61), Громов (Ткачук, 69), Безус, Янузи

«Динамо»: Коваль, Данило Силва (Ярмоленко, 60), Бетао, Михалик, Тайво, Вукоевич (Гармаш, 46), Дуду, Гусев, Раффаэл, Милевский, Рубен (Идейе, 46)

Предупреждены: Янузи, Сапай, Долганский, Даллку

Напомним, как сообщал «Главред» в рамках шестого тура уже сыграны матчи «Арсенал» - «Ильичевец», «Говерла» - «Металлист» и «Кривбасс» - «Днепр».

18 августа в 21:00 начнется поединок между донецким «Металлургом» и симферопольской «Таврией», а 19 августа сыграют:

17:30 «Карпаты» - «Металлург» З

19:30 «Волынь» - «Заря»

21:00 «Черноморец» - «Шахтер»

Фото: football.ua

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