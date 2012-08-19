Верующие отмечают Яблочный спас

{1-} В воскресенье, 19 августа, православные и греко-католики начинают праздновать Преображение Господне, или Яблочный спас, сообщают «Факты и комментарии». По церковному календарю праздник отмечается 19 августа, но его празднование начинается вечером 18 числа.

Этот праздник был установлен Церковью приблизительно в IV веке в честь события, произошедшего в последний год земной жизни Сына Божьего. Как сказано в Евангелие, незадолго до своих крестных страданий Христос явил некоторым из своих учеников чудо Преображения. С Иоанном, Иаковом и Петром Иисус поднялся на расположенную неподалеку от Назарета гору Фавор и преобразился перед ними: лицо Спасителя просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет. Увидели апостолы и ветхозаветных пророков Моисея и Илию, которые разговаривали с Иисусом. А из светлого облака над ними раздался голос Бога-Отца, назвавшего Иисуса своим возлюбленным Сыном.

Еще в VIII веке установился обычай освящать в этот день плоды нового урожая. В наших местах это были в первую очередь яблоки. Поэтому в народе праздник Преображения Господнего называют Яблочным, или Вторым Спасом. Часть принесенного оставляли в церкви в качестве пожертвования: одну долю — для священнослужителей, другую — для бедных и нуждающихся в помощи (детей-сирот в интернатах и детских домах, инвалидов, заключенных).

По погоде на Яблочный Спас определяли, чего можно ждать от природы. Считалось, что ясное небо предрекает сухую осень и суровую зиму.

В выходные дни Яблочный Спас отметят в Национальном музее народной архитектуры и быта в селе Пирогово под Киевом. 18-19 августа с 10 часов утра до пяти вечера посетители смогут поучаствовать в старинных украинских обрядах, купить мед, привезенный из разных уголков страны, и изделия народных промыслов.

Напомним, 14 августа верующие отмечали Медовый Спас, а 29 августа будут праздновать Ореховый Спас.

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