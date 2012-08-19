Убийца Джона Леннона в седьмой раз попросился на свободу

{1-} Марк Дэвид Чэпмен – убийца лидера легендарной британской группы «Битлз» Джона Леннона, отбывающий пожизненное заключение в США, в седьмой раз будет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщили в Управлении исправительных учреждений штата Нью-Йорк, передает ИТАР-ТАСС.

Комиссия по условно-досрочному освобождению рассмотрит его прошение на следующей неделе.

Чэпмен, который был признан судебно-психиатрической экспертизой невменяемым, провел более 30 лет в тюрьме строгого режима. Начиная с 2000 года он каждые два года ходатайствует о досрочном освобождении, и каждый раз безрезультатно.

В последний раз ему было отказано в УДО в сентябре 2010 года. Комиссия обусловила свое решение «проявленным Чэпменом пренебрежением к нормам общества и неприкосновенности человеческой жизни».

Шансов на то, что просьба 57-летнего Чэпмена будет удовлетворена на этот раз, практически нет: вдова певца Йоко Оно неизменно выступает категорически против выхода убийцы на свободу, считая, что он представляет угрозу для нее, двоих сыновей Леннона и всего общества.

В мае Чэпмен был переведен из одной тюрьмы строгого режима в штате Нью-Йорк в другую. Причины его перевода в тюрьму Вэнде в городе Олден не разглашаются.

Между тем, этот шаг является очень необычным: заключенных в США редко переводят отбывать наказание в другое место после стольких лет заключения.

Напомним, Чэпмен застрелил лидера «ливерпульской четверки» 8 декабря 1980 года рядом с Центральным парком в Нью-Йорке недалеко от входа в здание под названием «Дакота», где Леннон тогда жил вместе со своей женой Йоко Оно.

Уже более четверти века поклонники Леннона по традиции собираются в день его смерти на Земляничной поляне в Центральном парке, чтобы почтить его память.

Фото: NYSDOCS/ИТАР-ТАСС

Новости по теме:

Поместье Джона Леннона продают за 23,5 миллиона

Ливерпуль празднует год 50-летия The Beatles

Канадский дантист купил зуб Джона Леннона за $30 тысяч

Пол Маккартни и Ринго Старр откроют Олимпиаду-2012