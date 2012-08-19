Теракт на похоронах в Ингушетии мог совершить смертник - СМИ

{1-} Самодельное взрывное устройство большой мощности на похоронах полицейского в городе Малгобек, в Ингушетии, предварительно, привел в действие террорист-смертник.

Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах республики, передает «Интерфакс».

«В нескольких метрах от места взрыва валяется голова мужчины, которого никто из пришедших на похороны опознать не может. Это может говорить о том, что теракт совершил террорист-смертник», - сообщил источник.

По уточненным данным, в результате теракта погибли семь полицейских.

«По уточненным данным, которые пока еще остаются предварительными, количество погибших возросло до семи, раненых пока в больницах шестеро, но доставленных, возможно, будет больше десятка», - отметили в МВД республики.

По словам источника, место теракта оцеплено, работают криминалисты.

Фото: pik.tv

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