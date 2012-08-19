Соперник «Динамо» по Лиге чемпионов победил в матче Кубка Германии

{1-} Соперник «Динамо» в Лиге чемпионов – «Боруссия» победила «Алеманию» в матче Кубка Германии.

За игрой наблюдал помощник главного тренера киевлян – Сергей Ребров, передает официальный сайт «Динамо».

Отметим, что соперником менхенгладбахской «Боруссии» был клуб третьей лиги «Алемания» из Аахена.

Соперник «Динамо» в первом официальном поединке сезона накануне игры с киевлянами на выезде победил в первом раунде Кубка Германии – 2:0.

Голы в последние 20 минут второго тайма забивали Хуана Аранго из Венесуэлы (70) и Хаварда Нордтвейта из Норвегии (90).

Напомним, что и предыдущий просмотр Ребровым «Боруссии» в английском Норвиче также закончился победой немецкого клуба с тем же счетом 2:0.

Состав «Боруссии»: Тер Штеген - Янчке, Домингес, Штранцль, Демс (к), - Херман (Ринг, 60), Нордтвейт, Чака, Аранго (Вендт) - Де Йонг, Де Камарго (Ханке, 75).

Также напомним, что первый отборочный матч Лиги чемпионов «Боруссия» - «Динамо» состоится во вторник, 21 августа. Ответный поединок пройдет 29 августа.

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