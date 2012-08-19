Сегодня в Крыму объявлено штормовое предупреждение

{1-} В Крыму на сегодня, воскресенье 19 августа, объявлено штормовое предупреждение.

По данным Гидрометцентра, в автономии сегодня ожидаются сильные ливни, грозы, град, порывы ветра до 15-20 м/с, передает УНИАН.

Отметим, что на 19 августа на юге Украины прогнозировалась ясная погода без осадков, только днем в Приазовье местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+22 градуса, днем +23...+28 градусов.

В Крыму ясно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +23...+28 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем сильный дождь, температура ночью +20...+22 градуса, днем +25...+27 градусов.

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