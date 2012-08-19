Составлен рейтинг самых дорогих туристических брендов Европы

{1-} Рейтинг самых дорогих туристических брендов Европы возглавила Эйфелева башня в Париже, которую оценили в 434 миллиарда евро.

Об этом сообщает Euromag.ru.

Составитель рейтинга – торгово-промышленная палата итальянских городов Монцы и Брианца – при подсчете стоимости учитывал 10 параметров, связанных с экономической, социокультурной и предпринимательской жизнеспособностью объекта.

Полученные результаты стали основой для рейтинга туристической ценности и экономической привлекательности.

В рейтинге были учтены особенности местной экономики, уровень популярности достопримечательности и число посетителей объекта, а также число работников туристического сектора, и доступность для иностранных туристов.

Самым дорогим объектом, согласно этим критериям, стала Эйфелева башня в Париже, которую оценили в 434 млрд евро.

Это почти впятеро выше стоимости брендов римского Колизея и собора Саграда Фамилия в Барселоне, которые достигают 90 млрд евро каждый.

Одним из победителей рейтинга стал бренд «Милан», который включает в себя модные подиумы, кафедральный собор и театр Ла-Скала. Его цена – около 270 млрд евро.

Другие европейские достопримечательности «стоят» намного меньше. Лондонский Тауэр оценили в 70 млрд, а легендарный Стоунхендж – в 10,5 млрд евро.

Справка: Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции перед Всемирной выставкой 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы. Эйфелева башня ежегодно привлекает около шести миллионов туристов.

Фото: livejournal.com

Новости по теме:

Опубликован рейтинг самых опасных дорог Украины

За 10 лет средняя украинская семья стала богаче на 80%

Донецк стал самым богатым городом Украины

Украинские ВУЗы не попали в мировой топ-500 лучших университетов