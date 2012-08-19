Тренер «Боруссии»: мы очень похожи на «Динамо»

{1-} Менхенгладбахская «Боруссия» и киевское «Динамо» очень схожи в своих игровых проблемах.

Об этом заявил главный тренер немецкой команды Люсьен Фавр, передает dynamo.kiev.ua.

Оценивая игру команды в Кубке Германии с «Алеманией», немецкий специалист подчеркнул, что показанного уровня в противостоянии с «Динамо» будет недостаточно.

«Наша игра нуждается в значительном улучшении. Показанного уровня достаточно для «Алемании», но наверняка не хватит против «Динамо». У нас еще много проблем, впрочем, как и у нашего соперника по Лиге Чемпионов. В этом плане мы очень похожи», - заявил Фавр.

Напомним, как сообщал "Главред", «Боруссия» победила своего соперника в национальном кубке со счетом 2:0.

Матчи последнего квалифай-раунда Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Динамо» состоятся 21 августа в Германии и 29 августа в Киеве.

Начало поединков – в 21:45.

Фото: express.de

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