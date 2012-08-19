Чемпионом мира по метанию телефона стал финский подросток

{1-} Чемпионом мира по метанию мобильных телефонов стал 18-летний подросток из Финляндии Эре Карьялайнен из города Рантасалми.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Результат победителя – 101,46 метра.

На втором месте – южноафриканец Джереми Гэллоп, мобильник которого улетел на 94,67 метра. Третьим стал финн Оскари Хейнонен с результатом 86,94 метра.

В женском и юниорском чемпионатах также победили представители страны Финляндии.

Отметим, что чемпионат проводится с 2000 года в городе Савонлинна и является одним из самых популярных среди соревнований в Финляндии.

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