Матч Лиги Европы «Динамо»-«Металлист» покажут в прямом эфире

{1-} Выездной матч харьковского «Металлиста» в квалификации Лиги Европы с бухарестским «Динамо» будет показан в прямой трансляции.
Как сообщает официальный сайт харьковского клуба, болельщики смогут увидеть поединок на канале «1+1».
Напомним, первая игра раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Динaмо» - «Металлист» состоится в четверг, 23 августа. Начало в 20:30.
Ответным матч пройдет 30 августа в Харькове.
Фото: ФК Металлург
Новости по теме:
В Лиге Европы «Металлист» сыграет с «Динамо», а «Днепр» – с чешским «Слованом»
«Металлист» в гостях крупно огорчил «Говерлу»
Тренер «Боруссии»: мы очень похожи на «Динамо»
Соперник «Динамо» по Лиге чемпионов победил в матче Кубка Германии