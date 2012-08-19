В США умер осел - талисман американских морпехов

{1-} В США неподалеку от Омахи, штат Небраска, умер осел по кличке Смоук, который «работал» с американскими военными, страдающими от посттравматического стресса и депрессивных состояний.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Осел познакомился с американскими морпехами в Ираке в 2008 году. Он пришел на военную базу «Аль-Такаддум», расположенную в 74 километрах к западу от Багдада, и его повстречали несшие там службу морские пехотинцы.

Ослу дали кличку Смоук, то есть Дымок – свое имя животное получило и за серый цвет шерсти, и за то, что как-то украл сигарету.

Весной 2011 года стало известно, что Смоука, который после возвращения солдат на родину в 2009 году остался в Ираке под присмотром местного шейха, собираются перевезти в США. Инициатором этой идеи был полковник Джон Фолсом.

Вывоз осла стал возможным после того, как военный психолог придал ему статус животного для пет-терапии – лечения людей с помощью общения с различными животными.

Вскоре после этого Смоук переехал в центр помощи американским ветеранам, где он жил рядом с лошадьми и пони.

«Он был отличным маленьким осликом», - заявил Фолсом, которому сообщили о смерти животного – талисмана морпехов.

Фото: marines.mil

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