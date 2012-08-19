Американского пловца Майкла Фелпса могут лишить олимпийских медалей

Прославленного американского пловца Майкла Фелпса могут лишить медалей, завоеванных им на Лондонских Олимпийских играх, которые завершились 12 августа.
Это может произойти из-за того, что спортсмен нарушил рекламный регламент МОК, сообщает «Эхо Москвы».
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На днях Фелпс принял участие в фотосессии для одного из французских модных домов. Однако согласно регламенту МОК, олимпийцы не имели права участвовать в коммерческих акциях, не имеющих отношение к Играм до 15 августа. За это нарушение 18-кратному олимпийскому чемпиону грозит крупный денежный штраф, либо лишение выигранных медалей.
Если у Фелпса отберут золото, то его медаль может перейти отставшему на доли секунды в заплыве на 100 метров баттерфляем россиянину Евгению Коротышкину.
Однако Олимпийский комитет США ситуацию пока не комментирует.
фото: nydailynews.com
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