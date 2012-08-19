Завтра в Украине будет дождливо и жарко до 32 градусов

{1-} В понедельник, 20 августа, в северных областях Украины, днем также в восточных, Полтавской и
Днепропетровской областях ожидаются небольшие дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает УНИАН.
Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный и западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, на крайнем западе и в Одесской области местами 30-32°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 16-21°.
В Киевской области сохранится переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°. г. Киеве температура ночью 15-17°, днем 26-28°.
19 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-26°, в районе Одессы 21°, в Днепре возле Киева 20°.
фото: delfi.ua
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