Завтра в Украине будет дождливо и жарко до 32 градусов

{1-} В понедельник, 20 августа, в северных областях Украины, днем также в восточных, Полтавской и

Днепропетровской областях ожидаются небольшие дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает УНИАН.

Ветер в течение суток будет преобладать северо-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, на крайнем западе и в Одесской области местами 30-32°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 16-21°.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°. г. Киеве температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

19 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-26°, в районе Одессы 21°, в Днепре возле Киева 20°.

фото: delfi.ua

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