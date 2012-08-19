Шевченко пообещал привезти в Киев звезд футбола

{1-} Экс-динамовец и бывший игрок сборной Украины Андрей Шевченко пообещал устроить в Киеве прощальный матч, на который он привезет звезд футбола.

«После матча с Англией на Евро-2012 я пообещал болельщикам, что вскоре проведу прощальный матч. В последний раз сыграть хотел бы в Киеве – это город, в котором я впервые вышел на футбольное поле. О том, в каком формате пройдет этот матч - говорить пока рано, но заверяю вас, что состав участников будет звездным, а на трибунах, надеюсь, не останется свободных мест», отметил Шевченко на партийном сайте.

«На протяжении всей своей футбольной карьеры я старался дарить моим верным поклонникам праздник. Именно болельщики всегда вдохновляли меня и вселяли уверенность в победе в каждой игре. Постараюсь, чтобы и мой прощальный матч стал столь же ярким и незабываемым для всех поклонников футбола», – подчеркнул Шевченко.

Кроме того, Шева положительно отозвался об игре сборной Украины в матче с Чехией 15 августа во Львове. «Сборной Украины всегда приятно играть во Львове, ведь поддержка трибун просто фантастическая. Мне очень понравилось то, как сыграла команда Олега Блохина во встрече с непростым соперником. Не сомневаюсь, что и в отборочном турнире чемпионата мира наша сборная будет показывать футбол столь же убедительный, слаженный и самоотверженный, и решит задачу выхода в финальную часть мирового первенства», – подчеркнул обладатель «Золотого мяча».

Также Андрей Шевченко пожелал Андрею Воронину, для которого игра 15 августа стала последней в составе сборной, успехов в клубной карьере.

фото: ukraina-vpered.com

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