В Казахстане обнаружена 12-я жертва загадочной бойни - СМИ

{1-} В Аксайском ущелье, на территории Иле-Алатауского национального парка Казахстана, обнаружено тело 12-той жертвы загадочной бойни. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает казахское издание Total.kz.

По словам источника, труп женщины с ножевыми ранениями был найден примерно в километре от кордона №3, где в сгоревшем доме лесника были ранее найдены тела пяти погибших. Личность женщины устанавливается, пишет Lenta.ru.

В МВД Казахстана, как отмечает ресурс, пока не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

Новая массовая бойня в Казахстане: в лесу под Алматы обнаружено 11 убитых

Ранее «Главред» сообщал, что несколько дней назад на территории национального парка, расположенного на территории Алматинской области, были найдены тела 11 погибших, на некоторых из них были ножевые ранения.

Тела шести человек были найдены на территории кордона №4, их личности уже установлены (это, в частности, местный егерь Панайот Захаропуло, его гражданская жена, двое рабочих и двое гостей). В соседнем кордоне №3 были обнаружены сгоревший дом лесника и тела пяти человек. По предварительной информации, это гости тамошнего егеря.

К бойне на казахстанской заставе причастны VIP-браконьеры – СМИ

Между тем на территории первого кордона найден автомобиль сына егеря Захаропуло (со следами крови в салоне). Местонахождение сына неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В МВД Казахстана заявили, что полиция считает произошедшее результатом «выяснения внутренних отношений».

Неофициально обсуждаются самые разные версии произошедшего: вину за убийства авторы этих версий возлагают, в частности, на браконьеров, а также на контрабандистов и террористов.

фото: tengrinews.kz

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