Синоптики обещают Украине 35 градусов жары и раннюю осень

{1-} Первые холода придут в Украину уже в сентябре. Об этом заявил директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида. По его словам, до конца месяца погодные условия будут разными, и значительное потепление на следующей неделе сменится умеренным температурным режимом.

Поэтому, по его словам, в начале сентября уже будут первые признаки осени. Об этом со ссылкой на УНН сообщает ТСН.

«Со следующей недели пойдет рост температур, который начнется с западных областей. Затем распространится на всей территории Украины. Таким образом, на следующей неделе лето в Украину возвращается в полном смысле этого слова. Температура воздуха будет максимально достигать 30-35 градусов. 30-32 - это на Западе и на Севере, 35 - это в Центре и на Юге Украины», - рассказал Кульбида.

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Однако, по словам главы Гидрометцентра, этот процесс не будет длительным.

«26-27 августа синоптическая ситуация изменится. Изменится на такой умеренный температурный режим», - отметил он.

Кульбида добавил, что изменение ситуации будет сопровождаться дождями: "Хотя мы уже не ждем таких мощных ливней, которые были в начале недели". Он отметил, что в конце месяца есть вероятность существенного похолодания.

В начале сентября уже будут первые признаки осени: «Конечно, после этого еще будут периоды потепления, но надеяться на жару, видимо, уже не стоит», - подчеркнул Кульбида.

фото: «Главред»

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