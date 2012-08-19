На Филиппинах обнаружены уникальные голубоглазые совы

{1-} Ученые обнаружили на Филиппинах два новых вида уникальных животных - иглоногих сов. Результаты исследования были опубликованы в ежегодном орнитологическом журнале Forktail, краткое содержание статьи изложено на портале Red Orbit.

Новые виды сов - камигинская иглоногая сова и себунская иглоногая сова - были обнаружены, соответственно, на территории островных провинций Камигин и Себу, сообщает Lenta.ru

Камигинская сова отличается тем, что имеет глаза серо-голубого цвета, ранее никогда не встречавшегося у сов. Еще одной особенностью этого вида является вокализация - голосовые сигналы этих птиц значительно отличаются от сигналов сов, обитающих на острове Минданао, который находится неподалеку от Камигина.

Во время матча на заполненном стадионе на ворота села сова с мышью (ВИДЕО)

Второй новый вид также отличается характерной вокализацией. По словам одной из участников исследования, профессора зоологии Мичиганского университета Пэм Расмусен, именно изучение голосов птиц позволило ученым сделать вывод о том, что они относятся к неизвестным видам.

«Совы не могут научиться кричать, их крики запрограммированы в ДНК, и они используют голос, чтобы привлекать партнеров для спаривания или охранять свою территорию. Так как голоса этих сов очень отличались от всего, что нам известно, мы поняли, что это новые виды», - заявила Расмусен.

Исследование, результатом которого стало обнаружение новых видов птиц, продолжалось около десяти лет. В команду ученых, работавших на Филиппинах, входили орнитологи из Мичиганского университета, таких научных организаций, как Birdtour Asia и Oriental Bird Club, и сотрудники Фонда охраны биологического разнообразия Филиппин.

Род иглоногих сов насчитывает около 20 видов, которые обитают в основном в джунглях Юго-Восточной Азии. Один вид иглоногой совы - Ninox scutulata - обитает в России, на Дальнем Востоке.

фото: Lip Kee с сервиса Flickr

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