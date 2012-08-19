В Одессе 500 человек устроили водную битву

В воскресенье, 19 августа, в Одессе устроили очередной флешмоб. Это были «Водные битвы — 2. Реванш» , ради которых возле Оперного театра собрались более 500 человек. В течение часа они обливали друг друга из самого разнообразного водного «оружия».

Все участники действа заранее разделились на две группы – команда «белых» и команда «черных». Последние в назначенное время шумной толпой двинулись от Думской площади к месту сражения — фонтану возле театра, где их и встретили соперники, сообщает «Думская».

Несмотря на строгий дресс-код (участники должны были одеться в цвета соответствующие названию команды), некоторые пришли в ярких костюмах, а другие — с масками и необычными атрибутами. Один из флешмоберов даже умудрился сражаться в ластах. Впрочем, все это способствовало общему веселью.

В финале битвы «черным» с большим трудом удалось вытеснить «белых» с фонтана. Особенно победители горды тем, что справились с серьезной защитой противников – кое-кто из «белых» во время «перестрелки» укрывался за пенопластовыми пластинами, которые взяли с собой. Тем не менее, по словам участников, удовольствие от битвы получили обе команды.

Ранее «Главред» сообщал, что первая водная битва в Одессе состоялась 13 мая, когда более трехсот человек приняли участие в водном «побоище» возле Оперного театра. Для этого в одной из социальных сетей была создана группа «Одесса как она есть…», организовавшая флешмоб.

фото, видео: dumskaya.net, youtube.com

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