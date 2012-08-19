На Запорожье обнаружена смертельно опасная сибирская язва

{1-} В Запорожской области в селе Вознесенка Мелитопольского района у погибшей коровы обнаружена смертельно опасная болезнь - сибирская язва, сообщает «Сегодня».

«Лабораторные исследования подтвердили, что причина смерти коровы - сибирская язва. В селе введен карантин. В районе проводится вакцинация животных», - говорится в сообщении Мелитопольского райуправления ветеринарной медицины.

По информации эпидемиологов, сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная инфекционная болезнь для животных и человека. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы. Домашние животные — кошки и собаки, к сибирской язве мало восприимчивы.

Инфицирование человека происходит при уходе за сельскохозяйственными животными и обработке мяса. Кроме этого, заражение происходит также при контакте с продуктами животноводства - шерстью, кожей, мехом и щетиной. Инфекция может попасть в организм человека из почвы, в которой споры сибирской язвы могут находиться в течение нескольких лет. Возбудитель сибирской язвы — бацилла антрацис.

Ранее «Главред» сообщал, что в Запорожской области был обнаружен очаг заболевания свиней африканской чумой. В с. Камышеватка Приморского района был объявлен карарантин, а павших животных сжигали напалмом.

фото: vesti.ru

Новости по теме:

В Украине обнаружена смертельная африканская чума: свиней сжигают напалмом

В Черкасской области нашли сибирскую язву

На Черкасчине вновь обнаружена сибирская язва