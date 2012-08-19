На Ровенщине живет кот Нацик с трезубцем на лбу

{1-} В Ровенской области живет голубоглазый кот по кличке Нацик, у которого на лбу имеется врожденное изображение трезубца.

Как пишут пользователи соцсети Facebook, его еще котенком три месяца назад подобрали на ул. Жилянской в Киеве, сообщает Gazeta.ua.

«Жив остался только благодаря водителю автобуса, который стал на аварийку и никого на полосу не пускал», - писали пользователи сайта.

Старый бандеровец создал тризуб, видимый из космоса (ФОТО, ВИДЕО)

Некоторое время для животного искали хозяина. Сейчас кот проживает на Ровенщине.

«Кто помнит историю кота Нацика, может посмотреть, что из этого зверя выросло всего за 3 месяца на сельских харчах. Этого хряка 2 месяца кормили только рыбой, от мяса он отказывался. Потом был насильно переведен на ливерную колбасу. Ну и молочко каждый день», - написала в соцсети владелица животного. Сейчас коту Нацику уже четыре месяца.

Ранее «Главред» сообщал об уникальном коте-гироскопе, который может удерживать голову в неизменном положении, независимо от изменения положения его тела.

Журналистов восхитило ВИДЕО, на котором кота раскачивают из стороны в сторону, а он при этом умудряется удерживать голову в одном положении, зафиксировав свой взгляд на одной точке так, как будто в его голову встроен гироскоп. За две недели это видео собрало уже 850 тыс. просмотров.

фото: gazeta.ua

Новости по теме:

На Филиппинах обнаружены уникальные голубоглазые совы

Интернет порвало видео кота-гироскопа

В Киеве соберут 12-метровый трезубец