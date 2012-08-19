В Сербии спорткар врезался в толпу зрителей, погибли два человека

{1-} В Сербии произошло кровавое ЧП – во время автогонки спортивный автомобиль врезался в толпу зрителей. В результате два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы.

Как рассказала Елена Ракович, представитель больницы, куда доставили пострадавших, происшествие случилось в районе горного массива Тара, где проходили гонки Тара-2012», в которых участвовало 50 автомобилей, сообщает сербский телеканал В92.

ЧП на авторалли в Харькове: гонщик слетел с трассы и сбил людей (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе мероприятия спортсмен из Боснии и Герцеговины Бранимир Симич потерял контроль над машиной и врезался в толпу. По факту произошедшего полиция ведет проверку, после которой будет принято решение, возобновлять или нет гонку.

Ранее «Главред» сообщал, что в Харькове проходили трековые зимние автогонки, во время которых автомобиль вылетел с трассы и сбил двух женщин (ФОТО, ВИДЕО). Позже одна из них скончалась.

фото: auto.blog.rs

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