{1-} Львовские «Карпаты» в меньшинстве обыграли запорожский «Металлург» со счётом 2:1 в матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

Команда Николая Костова открыла счёт в середине первого тайма, когда Касьян ушёл от защитника на левом фланге атаки, вошёл в штрафную, пробил под перекладину. Его удар вратарь Шевченко отразил, но первым на добивании оказался Ксёнз – 1:0, сообщает «Чемпионат».

Львовская команда удвоила преимущество после перерыва. Ксёнз передачей пяткой отдал на ход Штиличу, тот прострелил, а в центре штрафной Касьян опередил Матеуса и забил второй мяч.

На 60-й минуте арбитр удалил игрока «Карпат» Даушвили за то, что он в подкате пошёл прямой ногой на Опанасенко.

Это помогло гостям отыграть один мяч на 67-й минуте. Пластун проиграл забег на скорость Матяжу, который вышел один на один с вратарём и легко пробил Богатинова. Но на большее «Металлург» в этом матче не хватило.

Украина. Премьер-лига

6-й тур

Карпаты (Львов) – Металлург З (Запорожье) – 2:1

Голы: Ксёнз, 33 (1:0); Касьян, 52 (2:0); Матяж, 67 (2:1).

Предупреждения: Даушвили, 45+2; Кополовец, 64; Перес, 90+5 – Сидорчук, 7; Матеус, 34; Рудыка, 45+3; Цуриков, 73.

Удаления: Даушвили, 59 – нет.

иллюстрация: fckarpaty.lviv.ua

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