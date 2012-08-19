В Молдове в жутком ДТП погиб украинец

В субботу, 18 августа, утром в Молдове скончались четыре молодых человека в возрасте от 22 до 32 лет, которые попали в ДТП в городе Комрат. Среди погибших был и гражданин Украины.

Еще один 21-летний парень, также находившийся в автомобиле, чудом выжил в этой аварии и сейчас находится в больнице, сообщает молдавское информагентство Info-Prim Neo.

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Источники в комиссариате полиции Комрата сообщили, что пятеро молодых людей ехали в автомобиле модели BMW. Двигаясь на высокой скорости, водитель не справился с управлением и машина врезалась в дерево. В результате удара трое молодых людей погибли на месте, четвертый скончался в реанимационном отделении больницы. Одним из погибших стал водитель.

Молодые люди ехали в село Кирсова, откуда родом четверо из них. Один из погибших является гражданином Украины.

Как сообщают в комментариях чистатели местных СМИ, машина летела на скорости около 160 км/ч, при этом один из погибших - накануне отмечал день рождения.

Ранее «Главред» сообщал, что 9 августа в Молдове произошло в ДТП, во время которого 11 человек погибли и более 30 ранены. Автобус "Мерседес", который следовал из села Новые Морены в районный центр Унгены, перевернулся и упал с обрыва.

фото: news.point.md

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